Üniversite tercihi yapacaklara uzmanlardan öneriler

Üniversiteye açılan ilk kapı için yaklaşık 2 milyon öğrenci tercih yapacak.
Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek.
Üniversite adayının, puanınına değil sıralamasına odaklanarak tercih yapması gerekiyor.
Tabii öğrencinin çevreden etkilenmeden kendi kararını vermesi gerekiyor.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.
Tercih işlemleri 23 Temmuz'da başlayacak 29 Temmuz'da sona erecek.
ulusal.com.tr
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