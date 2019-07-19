Üniversite tercihi yapacaklara uzmanlardan öneriler

Yaklaşık 2 milyon öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Tercihler 23 ile 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrencinin istediği tercihi yapabilmesi için barajı geçmesi şart. Ayrıca adayların puanına göre değil sıralamasına göre tercih yapması gerekiyor.





Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek.



Üniversite adayının, puanınına değil sıralamasına odaklanarak tercih yapması gerekiyor.



Tabii öğrencinin çevreden etkilenmeden kendi kararını vermesi gerekiyor.



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.



Tercih işlemleri 23 Temmuz'da başlayacak 29 Temmuz'da sona erecek.





ulusal.com.tr Üniversiteye açılan ilk kapı için yaklaşık 2 milyon öğrenci tercih yapacak.Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek.Üniversite adayının, puanınına değil sıralamasına odaklanarak tercih yapması gerekiyor.Tabii öğrencinin çevreden etkilenmeden kendi kararını vermesi gerekiyor.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.Tercih işlemleri 23 Temmuz'da başlayacak 29 Temmuz'da sona erecek.