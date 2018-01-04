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Unutkanlığın sebepleri neler, hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor?

Eşyalarınızı bir yerlerde unutuyor ya da planladığınız bir işi hatırlayamıyorsanız sıradaki haberimiz sizin için....Uzmanlar her unutkanlığın Alzheimer olmadığını ve unutkanlığın erken teşhisle tedavi edilebileceğine işaret ediyor. Peki hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor? Haberimizde izleyelim..

Unutkanlığın sebepleri neler, hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor?

Bazen yaşadığımız bir olayı bazen de önceden planlanan işleri unuttuğumuz oluyor. Peki unutkanlığın sebepleri neler. Uzmanına sorduk.

Biryerlerde unutuyorsanız, yapacağınız işleri unutuyorsanız, Birşeyleri öğrenmekten zorlanıyorsanız, Değerlendirilmesi gereken bir unutkanlığınız olabilir.

Peki unutkanlığı çok sık yaşıyorum diyenler hangi durumlarda doktora başvurmalı?

Doç Dr. Hava Dönmez Keklikoğlu her unutkanlığın Alzheimer olmadığına dikkat çekiyor.

Peki unutmak her zaman zararlı mı?

 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ-BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #Unutkanlığın sebepleri
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