Bazen yaşadığımız bir olayı bazen de önceden planlanan işleri unuttuğumuz oluyor. Peki unutkanlığın sebepleri neler. Uzmanına sorduk.
Biryerlerde unutuyorsanız, yapacağınız işleri unutuyorsanız, Birşeyleri öğrenmekten zorlanıyorsanız, Değerlendirilmesi gereken bir unutkanlığınız olabilir.
Peki unutkanlığı çok sık yaşıyorum diyenler hangi durumlarda doktora başvurmalı?
Doç Dr. Hava Dönmez Keklikoğlu her unutkanlığın Alzheimer olmadığına dikkat çekiyor.
Peki unutmak her zaman zararlı mı?
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ-BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Eşyalarınızı bir yerlerde unutuyor ya da planladığınız bir işi hatırlayamıyorsanız sıradaki haberimiz sizin için....Uzmanlar her unutkanlığın Alzheimer olmadığını ve unutkanlığın erken teşhisle tedavi edilebileceğine işaret ediyor. Peki hangi durumlarda doktora gitmek gerekiyor? Haberimizde izleyelim..
Bazen yaşadığımız bir olayı bazen de önceden planlanan işleri unuttuğumuz oluyor. Peki unutkanlığın sebepleri neler. Uzmanına sorduk.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.