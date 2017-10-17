Türkiye'de çalışma saatleri uzun, dinlenmeye ve sosyal hayata ayrılan süreyse kısa. Araştırmalara göre haftalık çalışma süresi 52 saati bulurken, insan ömrünün nerede ise 25 yılı çalışarak geçiyor. Uzun mesai saatleri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden oluyor.

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En az çalışan ülkelerin başında Almanya bulunurken, Türkiye'de çalışanların yüzde 39'u ise haftada 50 saatten fazla mesai yapıyor.



Uzun çalışma süresi, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına davetiye çıkarıyor.



Türkiye'de çalışanlar dinlenme, aile ilişkileri ve sosyalleşmeyi günde ortalama 12 saate sığdırmak zorunda kalıyor.



Uzun çalışma saatlerine karşın kazanılan ücretin düşüklüğü de çalışanların bir diğer sorunu.



İş Güvenliği Uzmanı Tarık Tekgözlü ise, mesai saatlerinin azaltılması gerektiğini savunuyor.



ulusal.com.tr