Kışın en tatlı meyveleri hem sağlığımız hem damağımız için tezgahlarda. Ancak uzmanlardan uyarılar var. Bazı meyveler kabuğuyla tüketilmeli. Tabii bol su ile yıkamak şartıyla…

0 0 0 0

Kış mevsiminin en lezzetli yanı, meyveleri…



Kış ayları deyince hemen akla portakal ve mandalina geliyor.



Portakal ve mandalina sadece C vitamini deposu olması bakımından değil, lif yönüyle de zengin.



Atasözü ve deyimlerin baş tacı ayva, bakın yiyene neler sağlıyor?



Adı türkülerde geçen elmanın yararları ise saymakla bitmiyor.



Bir de şifa kaynağı armut var. Diyetisyen Sevde İnce Arseven, tıpkı elma gibi armudun da kabuğu ile tüketilmesi gerektiğini vurguladı.







HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

ulusal.com.tr