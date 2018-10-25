Vatan Partisi, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nı ziyaret etti. Görüşmede Vatan Partisi’nin gündeme getirdiği Milli İlaç Politikası konusunda görüş alışverişi yapıldı. Görüşmede ayrıca eczacıların yaşadığı sıkıntılar da konuşuldu.

Ekonomide yaşanan gelişmeler, kurdaki dalgalanma ve ülkemizin birçok konuda olduğu gibi sağlıkta da dışa bağımlılığı gözleri ilaç sektöründe yerli üretime çevirdi. Yerli ilaç üretimi için seferberlik ilan eden Vatan Partisi ise Türk Eczacılar Birliği ile yaptığı görüşmenin ardından bu kez de Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nı (TEİS) ziyaret etti. Dün yapılan ziyarette Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eczacı Meltem Ayvalı, Ankara İl Yöneticisi EczacıMehmet Erol Mahmutoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer yer aldı. TEİS Başkanı Eczacı Nurten Saydan ve Genel Sekreter Eczacı Mehmet Aydoğan ile bir araya gelen Vatan Partisi heyeti Milli İlaç Politikası’nı ve meslekte yaşanan sıkıntıları konuştu.



‘ECZACILAR ANA AKTÖR OLMALI’



Mili ilaç politikasının geliştirilmesi noktasında bu konunun taraflarından görüş almanın önemine vurgu yapan Meltem Ayvalı, “Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda üretim devrimi zorunludur. Maalesef ilaçta dışa bağımlıyız. Hammaddenin yüzde 80’ini dışarıdan temin ediyoruz. Vatan Partisi olarak ilaçta dışa bağımlılığı sonlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’nin eczacılık alanındaki birikimi milli ilaç sanayini inşa etmeye elverişli” dedi. İlaçla ilgili atılacak adımlarda eczacıların ana aktör olması gerektiğini belirten Ayvalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “O yüzden sizlerin fikirleri bizim için değerli. Eğitim ve sağlıkla ilgili hiçbir şey ertelenemez.Halk sağlığı ciddi ve önemli bir konu.Dış tehdide göğüs germek, vatan savaşının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve halk sağlığını güvenceye almak için yerli üretim şart. ”



‘HALKA EN YAKIN MESLEK GRUBU’



İlaçta dışa bağımlılığın olduğunu ifade eden TEİS Başkanı Eczacı Nurten Saydan da söyledi: “Sendika olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını iletmeye çalışıyoruz. En önemli sıkıntılardan biri de ekonomik sıkıntılar… Sağlık Bakanlığı eczacıları sağlık hizmeti sunucusu olarak saymıyor. Ama biz eczacılar birer sağlık hizmet sunucusuyuz. Vatandaşa en yakın meslek grubuyuz. Burada yaşanan sıkıntılarla ilgili başta Türk Eczacılar Birliği (TEB) olmak üzere Meclis’teki vekillere büyük görevler düşüyor. Ancak seçilen milletvekilleri Meclis’e gittiklerinde eczacı olduklarını unutuyorlar. Hükümetin, muhalefetin eczacının sesini duyması lazım. ”



‘ECZACILIK FAKÜLTELERİ SAYISI ÇOK FAZLA’



Vatan Partisi Ankara İl Yöneticisi emekli Eczacı Mehmet Erol Mahmutoğlu da yardımcı eczacılık konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirerek şunları söyledi: “Bir kere çok fazla eczacılık fakültesi açıldı. Üstelik fakülteler açılırken meslek örgütlerinden fikir alınmadı. Bu kadar yaygın olarak açılmasına o dönem de karşı çıktık. Çünkü alt yapı, eğitim verecek öğretim üyesi yok. Fakülteler açılınca taşıma yoluyla öğretim üyesi arandı. İşte sıkıntı burada. Bizim 2020 yılına kadar hiç fakülte açmadan bir eczacı ihtiyacımız bile olmayacaktı. Buna rağmen açıldı. Bunun durdurulması lazım.”



