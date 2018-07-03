LGS tercihleri dün itibariyle başladı. Adaylar tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre istedikleri liseleri tercih edecek. Geçtiğimiz yıl tüm okulların sınavla öğrenci aldığına dikkat çeken Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Bu sene bazı okullar merkezi yerleştirmeyle öğrenci alacak. O nedenle okulların yüzdelikleri yükselecek. Yüzde 4'lük dilimde olan bir öğrenci tercih listesinde yüzde 12'lik bir okula kadar yer versin" dedi.

2018 LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde dün yayınlandı. 2 Haziran’da sınava giren bir milyonu aşkın öğrenci meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresine akın etti. Dün itibariyle öğrenciler e-okul giriş sistemi ile LGS tercihlerini yapmaya başladı. Eğitim uzmanlarından başvuru yapacak öğrenciler için önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz yıl tüm okulların sınavla öğrenci aldıklarını vurgulayan Nazik Kösegil, "Geçen yıla göre bu okulların puanı ve yüzdelikleri yükselecek. Birebir geçen sene ile bu seneyi eşitleyemiyoruz bu nedenle velilerin tercih yaparken dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim ve üzerindeki okulları listeye almak en mantıklısı olacaktır. Yüzde 4'lük dilimde yer alan öğrenci yüzde 12'lik dilime kadar okula tercih listesinde yer versin. Tercih listeleri oluştururken veliler mutlaka kendi bölgelerindeki okulları gezsinler. Liseleri araştırmak, okul idareleriyle tanışmak ve sonrasında gönül rahatlığıyla öğrencinin kaydını gerçekleştirmek gerekiyor" diye konuştu.



"BAKIRKÖY'DE İKİ ANADOLU LİSESİ VAR"



Kontenjanlar konusunda bazı okullarda beklenenin aksi sonuçlarla karşılaştıklarını anlatan Kösegil, "Örneğin, Bakırköy'de 2 tane Anadolu Lisesi var ve birinin kontenjanı yaklaşık 190 diğeri ise 300 civarında yani bölgede 400 öğrenci Anadolu Lisesi'ne yerleşecek. Geri kalanlar Meslek ve İmam Hatip Liseleri'ne dağılacak. Bu Bakırköy gibi başarılı düzeyi yüksek ilçede problemli bir durum. Çünkü buradaki liselerin büyük çoğunluğu sınavla öğrenci alan liselere dönüştü. Dolayısıyla bu liselere yerleşemeyen ve Bakırköy'de oturan öğrencinin 400 kişinin içine girmesi gerekiyor. Giremediği takdirde de Anadolu Lisesi'ne değil de Meslek ya da İmam Hatip Lisesine yerleşecek" ifadelerini kullandı.



"KOMŞU KAYIT ALANI RİSK TAŞIYOR"



Adrese dayalı tercihe de değinen Kösegil, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu noktada ise öğrencinin kayıt alanına giren okullara ve bunların kontenjanlarına bakılacak. Bu okulları içeren 5 okulluk bir liste yapılacak. İlk 3 okul zorunlu olacak diğer 2'si de komşu kayıt alanında seçilebilecek. Ama komşu kayıt alanı bir risk. Çünkü kayıt alanı kişinin kendi mahallesi. Komşu kayıt alanı ise farklı bir ilçeyi içeriyor. Şimdi komşu kayıt alanı içerisinde de öğrenciler var. Komşunun önceliği bir adım geride yani herkes önce kendi ilçesine yerleşecek. Kendi ilçesinde boşluk kalırsa eğer okul dışarıdan öğrenci alabilecek. Komşu kayıt alanı aslında güvenli bir alan değil. O nedenle mümkün olduğunca velilere tavsiyemiz kendi kayıt alanları dışına çıkmamalarıdır. En azından ilk 4 tercihi kendi kayıt alanları içerisinde yapıp 5'inci tercihi komşu kayıt alanından değerlendirsinler"



"ÖĞRENCİ PUANINA GÖRE MESLEK LİSESİNE DE YERLEŞEBİLİR"



Öğrencinin sınav puanı düşük ve ortaokul başarısı yeterli değilse bu öğrencinin Meslek Lisesine ya da Anadolu İmam Hatip Lisesine gideceğini belirten Kösegil, bunun önceki yıllarda da yaşandığını ifade etti. Kösegil, "Sınav değişikliğinden bağımsız bir şekilde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu öğrenci Meslek Lisesine ya da Anadolu İmam Hatip Lisesine gider. Bu öğrencilerin tercihi alanlarına uygun bir meslek olmalıdır. Sisteme bağlı değil zaten böyle bir yapı vardı ve bu devam ediyor. Bu dünyanın pek çok yerindeki, eğitim sisteminde böyle öğrenciler akademik başarı, yeteneklerine göre liselere yerleştiriliyorlar" dedi.



TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI DESTEK OLACAK



Velilerin 13 Temmuz Cuma gününe kadar tercih yapabileceğini hatırlatan Kösegil, "En önemlisi merkezi yerleştirmeler yani sınav puanı ile alan okullar burada velilere üstüne basarak söylüyorum. Bu yüzdelikler geçen seneye ait ve bu seneyi birebir yansıtmaz. O yüzden sayısal veriler konusunda dikkatli olsunlar. Öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim ve üzerindeki okulları listeye almak en doğrusu olacaktır. Yüzde 4'lük öğrenci yüzde 12'lik dilime kadar okul yazmalı. Tercih listeleri oluşturulurken veliler mutlaka kendi bölgelerindeki okulları gezsinler. Liseleri araştırmak, okul idareleriyle tanışmak, gönül rahatlığıyla öğrencinin kaydını gerçekleştirmek lazım" tavsiyesinde bulundu.



MEB tercih dönemi boyunca tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek.