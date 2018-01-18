Milyonlarca öğrenci karne heyacanı sararken, uzmanlar, aileleri karnesi zayıf çocuklar konusunda uyardı. Toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci yarın karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Uzmanlar, ebeveynleri çocukları karne notlarına göre yargılamamaları, başka öğrencilerle kıyaslamamaları konusunda uyardı.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulvahid Sezen, AA muhabirine, ebeveynlerin karneyi gördükten sonra negatif tavırlarının çocuk üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.



Ailenin karne konusunda demokratik bir yaklaşımı göstermesi gerektiğini belirten Sezen, çoçuğa anne ve babası tarafından koşulsuz bir şekilde sevildiğinin hissettirilmesi gerektiğini kaydetti.



Yetişkin rolünü ve kimliğini kazanması için çocuklara yaklaşımının çok önemli olduğuna işaret eden Sezen, şöyle konuştu:



"Başarısızlıklarına karşı ebeveynlerin olumlu yaklaşımı çocuklara özgüven sağlar. Bu sayede çocuklar problemini ebeveylerinin yardımıyla çözmeyi öğrenirler. Bu nedenle negatif etiketlemeler çocuklarda, kalıcı negatif benlik algısına yol açabilir. 'Tembelsin ve çalışmıyorsun.' gibi kişisel faktörlere atıf yapmamak lazım."



Sömestr tatili fırsat



Doç. Dr. Sezen, olumlu yaklaşım sayesinde çocuğun özgüveninin güçleneceğine dikkat çekerek, "Koşulsuz bir şekilde ona değer verildiği ve sevildiği anlatılmalıdır. Olumlu benlik gelişimi sayesinde çocuğun yaşadığı problemlerden kurtulup, eksikliklerini tamamlaması daha kolay hale gelir." ifadesini kullandı.



Sömestr tatilinin aile içi iletişimin güçlenmesi için iyi bir fırsat olduğuna dikkati çeken Sezen, "Okul devam ediyormuş gibi çocuklara davranmamalıyız. Çocuklara bir serbestlik, rahatlık sağlanmalı. Anne ve babanın yapacağı şey çocuğun, eğlenme ve boş vaktini anlayışla karşılamasıdır." dedi.



Aşırı eleştirili davranışın çocuğun içe kapanmasına neden olacağını aktaran Sezen, şöyle devam etti:



"Sağlıklı bir iletişim olduğu müddetçe çocuklar herhangi bir durumda anne ve babasının güvenilir bir referans olduğunu zihninde tutar. Çocuğa referans olma özelliğini koruyabilirsek içine kapanmaz. Anne ve baba için karne son dakik sürprizi olmamalı. Öğretmenleriyle iyi ilişki geliştirerek, takip ve rehberlik konusunda sorumluluğu yerine getirmeli. Karneyle yüz yüze geldiğinde nasıl tepki vereceğini düşünmek sorumsuzluk olur. Karneyi beklemeden çocuğumuzun durumu hakkında bilgi sahibi olmalıyız."



Karne günü



Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Yüksel de, karne alan öğrencilere velilerinin yaklaşımının büyük önem taşıdığını söyledi.



"Çocukların tatile başlamadan önceki en mutlu günleri karne günüdür. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek lazım." diyen Yüksel, velilerin en öncelikli görevinin çocuğunu dinlemek olduğunu kaydetti.



Profesyonel destek alınabilir



Çocuklara eksik olduğu konularda profesyonel destek imkanı sunulmasının fayda sağlayacağını belirten Yüksel, şöyle devam etti:



"Ama bunu yapmadan önce sabırlı olmalıyız. Onlara karşı konuşma tarzımızın iyi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Karnenin kötü olmasının nedenlerini çocuklarla konuşup, değerlendirmek gerekiyor.



Karne notunun kötü olmasının nedenine ulaşırsak, doğru yaklaşımıbulabiliriz. Çocuklara kötü davranırsak hayal kırıklığına uğrarlar ve kendilerini kötü hissederler."