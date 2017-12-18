Kış geldi, virüsler yine ortaya çıktı. Hastanelerin acil servisleri şiddetli öksürük ve yüksek ateş vakalarıyla doldu taştı. Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turhan Ece'ye göre bu bir virüs salgını. Ancak bundan korunmanın bazı yolları var. Neler mi? Haberimizde izleyelim.

Şiddetli öksürük...Yüksek ateş ve halsizlik.



Bugünlerde evde, sokakta ve işyerlerinde hemen herkes hasta. Olmayanlar da virüslerin açık hedefinde.



Hastalığın boyutu o kadar arttı ki hastanelerin acil servisleri muayene sırası bekleyen hastalarla dolu.



Halk arasında bunun bir salgın olduğu söyleniyor. Peki konunun uzmanı bu duruma ne diyor?



Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Turhan Ece'ye göre hastalığı yaratan virüsler sürekli mutasyona uğruyor. O yüzden iyileşme süreci de uzuyor.



Profesör Turhan Ece'nin en önemli tavsiyesi hasatalığa yakalanmamak. Bunun için de yapılması gerekenler var.





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