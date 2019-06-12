Virüs deyince aklımıza hastalık gelir. Ancak bazı virüsler salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilir. Bilim insanlarının virüslerde keşfettiği "kırılgan bir özellik", yeni anti-viral ilaçlar geliştirilmesinin de önünü açabilir.

Virüslerde keşfedilen özellik tedavi için umut olabilir.Helsinki ve Leuven üniversitelerinden araştırmacılar, insanlarda salgın hastalıklara yol açan "rhinovirus" ve "enterovirus"(entrovayrıs) virüslerinin yüzeyinde bir oyuk keşfetti. Araştırmacılar deneylerinde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir bileşke ile sabitleyerek sıcak hücreyle temasında şekil değiştirmesini önlemeyi başardı.Araştırmaya göre buluş, virüsün yayılmasını engelleme ve yeni anti-viral ilaçlar geliştirilmesinde yol gösterici olabilir.Bilim insanları, virüslerde keşfedilen bu kırılgan özelliğin solunum yolu enfeksiyonları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini belirtiyor.Rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyonlarca üst solunum hastalığıyla ile menenjit, beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.