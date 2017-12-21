Havale korkusu nedeniyle paniğe yol açan yüksek ateş, yanlış uygulamaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre vücut ateşini düşürmede soğuk su kullanılmaması gerekir ancak belli bir dereceye kadar ateş de faydalı.

Havale ihtimali nedeniyle korku ve paniğe neden olabilen yüksek ateş vücuttaki birçok mekanizmayı etkileyebiliyor.



Yapılan deneysel çalışmalar 39 dereceye kadar olan ateşin mikroplara karşı savunma işlevlerinin arttığı ve mikrop üremesinin baskılandığını gösteriyor.



Uzmanlar ateşten değil, ateşin bazı derecelerinden korkmamızı söylüyorlar. Peki hangi durumlarda müdahale edilmesi gerekiyor?



En sık yapılan yanlışlardan birisi ise aşırı soğuk su ya da buzlu su ile ateşin düşürülmeye çalışılması ve gereksiz ilaç kullanımı.



Ve diğer bilinen yanlışlar…





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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