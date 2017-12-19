Fransız Veri Koruma Otoritesi (CNIL), AB'nin talebini uygulmaya koydu. WhatsApp'a Facebook ile veri paylaşımı yapmayı durdurması için bir ay süre verdi

Fransız düzenleyici kuruluş CNIL, WhatsApp'a verilerini Facebook'la paylaşmayı durdurma talimatı verdi. Kurumun web sitesindeki duyuruya göre, uygulamada gereken değişikliğin yapılması için bir ay süre verildi.



WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl kullanım sözleşmesine Facebook ile hedefli reklam, güvenlik önlemleri geliştirme gibi amaçlarla verileri paylaşacağını eklemesi sonrasında harekete geçen kurum, bu iddiaları inceleyerek kararını verdi. WhatsApp'ın güvenlik önlemlerini artırma niyetinin haklı bulunduğunu belirten kurum, şirketin ticari bilgi toplamasının ise kabul edilemez olduğunu düşünüyor. WhatsApp'ın bunu kullanıcılarına bildirmemesi ve bu özelliğin kapatılamaması da CNIL'e göre "kullanıcıların temel özgürlüklerini" ihlâl ediyor.



İNGİLTERE'DE VERİ PAYLAŞIMINI DURDURDU



Avrupalı düzenleyici kuruluşlar geçmişte Facebook'u, özellikle de veri paylaşımı konusunda denetlemek istemişlerdi. Almanya, geçen eylülde Facebook'un WhatsApp kullanıcılarından veri toplamasını durdurmasını isterken, İngiltere'de Facebook geçen kasımda WhatsApp'tan veri toplamayı durdurmuştu.



Bu yılın mayıs ayında ise Facebook'a AB'den 122 milyon dolarlık ceza geldi. WhatsApp satın alması hakkında "yanıltıcı bilgi" verdiği için cezalandırılan şirket, WhatsApp ve Facebook kullanıcıları arasında yazılımsal bağlantı kuramadığını söyleyerek otoriteleri yanılttı. Eylülde ise AB, Facebook'un da aralarında bulunduğu sosyal medya platformlarının nefret söylemi üzerine gitmesini, gitmedikleri taktirde de yasal düzenlemenin kendilerini beklediğini açıkladı./Habertürk