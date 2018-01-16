Yardımcı doçentliğin kaldırmasına yönelik yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak

Ancak, akademi çevreleri dil sınavı puanının düşürülmesinden dolayı kaygılı. Akademisyenler, uluslararası dil yeterliliğinin en alt düzeye çekileceği için, niteliğin düşeceği görüşünde.



YÖK, yardımcı doçentliği kaldırılacağını duyurdu. Buna ilişkin yasal düzenleme önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak. Ancak, öğretim görevlileri arasında doçent yardımcılığının kaldırılmasına ilişkin kaygılar sürüyor.



Eğitim-İş Ankara 1 No'lu Şube Sekreteri Hızır İnan akademisyenlerin kaygısını dile getirdi.



İnan, ayrıca geçmişte yaşanan tecrübeleri hatırlatarak, FETÖ'nün geçmişte akademik ünvanları suistimal ettiğine dikkat çekti.





ulusal.com.tr