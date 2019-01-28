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​Yarıyıl tatilinde sıraları tamir ediyorlar

Sivas'ta bir okulda öğretmenler kolları sıvadı, eski sıra ve masaların tadilatını yapmaya başladı. Öğretmenlerin hedefi, yaklaşık 300 sıra ve masayı yeni ders dönemine yetiştirmek.

​Yarıyıl tatilinde sıraları tamir ediyorlar

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nun öğretmenleri, ara tatile rağmen hummalı bir çalışma içinde. Çünkü onlar eskiyen okul sıraları ve masalarının tadilatına giriştiler.

Okuldaki yaklaşık 300 masa ve sıranın yarısı elden geçirildi. Teknoloji ve tasarım öğretmeni Volkan Karadağ, kalan yarısını da tatil bitimine kadar yetiştireceklerini söyledi. Amaçları devlete katkıda bulunmak.

Okuldaki sıralar tek tek zımparalanıyor, cilalanıyor, elden geçirilerek yepyeni oluyor. 

Öğretmenler ve okul personeli, tatile aldırış etmeden tüm sıraları yenilemek için canla başla çalışıyor.

Tatil dönüşünde öğrencileri yenilenmiş pırıl pırıl okul sıraları karşılayacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas
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