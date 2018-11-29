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"Yediğimiz şeyler bizi öldürebilir"

Yetersiz ya da kötü beslenmenin sigara kullanımından daha ölümcül olduğu belirtildi.

"Yediğimiz şeyler bizi öldürebilir"

Küresel Beslenme Raporu'nda, her 5 ölümden birine kötü ya da yetersiz beslenmenin yol açtığına işaret edildi.

194 ülkede yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre, kötü beslenmenin her yıl küresel ölçekteki maliyetinin 3,5 trilyon doları bulduğuna dikkat çekilerek, ABD'de obezitenin maliyetinin yıllık yaklaşık 500 milyar dolar olduğu ifade edildi.

"Yiyecek reklamlarına sınırlama getirilmeli"

Ülkelerin çoğunun sağlıklı beslenmeyle ilgili hedeflere ulaşamadığı belirtilen raporda, yiyecek reklamlarına sınırlama getirilmesi ve okullarda sağlıklı atıştırmalıkların özendirilmesi gibi önlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Araştırmayı yürüten Johns Hopkins Üniversitesinden Jessica Fanzo, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen küresel beslenme konferansında yaptığı konuşmada, beslenmenin hastalığa yakalanma ve ölüm oranındaki faktörlerin başında geldiğini ifade ederek, kötü beslenmenin hava kirliliği ve sigara kullanımından daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"Yediğimiz şeyler bizi öldürebilir"

Fanzo, "Yediğimiz şeyler bizi öldürebilir. Beslenme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #küresel beslenme raporu
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