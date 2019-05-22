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Yeni eğitim modelinin şifreleri

Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 3 kritik nokta olarak açıkladığı başlıkların yeni eğitim modeline katkısı nasıl olur? 5 yılda tamamlanması hedeflenen yeni model için öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik sistemi nasıl inşa edilmelidir? Konuyu uzmanlarla konuştuk. Ayrıntılar haberimizde.

Yeni eğitim modelinin şifreleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2021 yılında  9'uncu sınıflar için uygulamaya koyacağı yeni model, eğitimcilerin ana gündem maddesi.

Eğitim Programı Geliştirme Profesörü Dilek Gözütok yeni eğitim modelini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Gözütok yeni model için yapılacak öğretmen eğitiminin önemine dikkat çekti.

Yeni model için gösterilen 3 kritik noktadan ikisi materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik sisteminin oluşturulması. Prof. Dr. Dilek Gözütok'a göre rehberlik servislerinde görev yapacak kişiler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunları arasından seçilmeli.

Gözütok'a göre, eğitimde yapılacak her düzenleme ve değişiklik bilimi esas almalı.


HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: AYDIN GERGİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Eğitim Bakanı #Ziya Selçuk
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