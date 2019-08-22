Türk Eczacıları Birliği, ürettiği ilacın fiyatı üzerinden soruşturma açan Rekabet Kurulu'na tepki gösterdi. Kendilerini "Halk sağlığıyla oynayan şirketlerin şikâyet ettiğini" belirten Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak "Bu tarz şikâyet ve soruşturmaların, yerli ilaç üretimini durduramayacağını" söyledi.

Rekabet Kurumu, yerli ilaca soruşturma başlattı. Duruma tepki gecikmedi.Türk Eczacıları Birliği Vakfının bir kuruluşu olan TEBEM, yetişkinler ve bebekler için yerli bir krem üretti. Kreme TEBEMTOL adı verildi.Kremlerin muadili yabancı ilaç şirketleri ise TEB hakkında Rekabet Kurulu'na şikayette bulundu. Gerekçe olarak da TEB'in ürettiği ilacın piyasadaki diğer ilaçlardan daha ucuz olması gösterildi.Bu şikayet üzerine Rekabet Kurumu, Türk Eczacılar Birliği hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma, "Eczanelerin ilaç alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4’üncü maddesinin ihlal edildiği" iddiasını incelemek için açıldı.Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumu’nun haklarında başlattığı soruşturma ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.Soruşturmadan herhangi bir ceza beklemediklerini söyleyen Çolak, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı.Yerli ilaç üretimine devam edeceklerine vurgulayan Çolak, "Biz kâr hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayan çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz" dedi.