Yeryüzü Doktorları Derneğine bağlı Türk doktorlar, Suriye’deki gönüllü sağlık hizmetini sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye’nin Azez ilçesindeki Karaköprü mülteci kampında ücretsiz sağlık taramasıyapıyor.



Yeryüzü Doktorları Derneğine bağlı Türk doktorlar, geri dönüşlerin yoğun yaşandığı bölgede yaklaşık 3 bin kişiyi muayene ediyor.



Çocuk hastalıkları, dahiliye, cilt hastalıkları ve kadın hastalıkları konusunda uzman doktorlar, kamp sakinlerine eczacı ekip eşliğinde iğne, serum ve ilaç tedavisi hizmetleri veriyor.



AA muhabirine konuşan Yeryüzü Doktorları Derneği Suriye Projeleri Sorumlusu Furkan Terzi, Türkiye’de çeşitli hastanelerinde görevli gönüllü doktorların kampta barınanlara ücretsiz ilaç desteği de sağladıklarını söyledi.



Terzi, "Suriye’nin çeşitli bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Azez’de doğum kliniği ve Afrin'in Cinderes ilçesinde mülteci sağlık klinikleriyle Suriyelilere hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yeryüzü Doktorları Derneği 20 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 50'ye yakın ülkede sağlık hizmeti sağlıyor.