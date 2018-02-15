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Yeşilay, İstanbul'da yeni bir dayanışma merkezi atölyesi kurdu

Sigara, alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadele eden Yeşilay, İstanbul'da yeni bir dayanışma merkezi atölyesi kurdu. İstanbul'da ilk olan merkez, bağımlılık sorunu yaşayan bireyleri yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Yeşilay, İstanbul'da yeni bir dayanışma merkezi atölyesi kurdu

Yeşilay, alkol ve madde bağımlılığı konusunda 1920 yılından beri hizmet verirken bireylerin sorunlarıyla da ilgileniyor.

Açtığı danışmanlık merkezleriyle mesleki terapi adımı olan ve danışanların yeteneklerini keşfederek becerilerini uygulama imkanları sunuyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Unkapanı'nda Yeşilay Dayanışma Merkezi Atölyesi'nin ilk şubesi açıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Profesör Doktor Mücahit Öztürk, açılan bu merkezlerin amacı " hedef kitleyi topluma kazandırmak"dedi.

YEDAM Atölye’ye yönlendirilen 16 yaş ve üzeri bireyler, aileleri ve birinci dereceden yakınları hizmet alacak.

Danışmanlık merkezlerinin içinde gastronomiden spora bir çok alan bulunuyor.


KAMERA:BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #yeşilay #istanbul
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