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YKS 1'inci oturumu bitti! TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2019 YKS puan hesaplama

Üniversiteye giriş sınavında yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci ter döktü. Sınavın ilk oturumu sona erdi.  İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi 135 dakika sürdü. Sınavın Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi yarın yapılacak

YKS 1'inci oturumu bitti! TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2019 YKS puan hesaplama

Üniversiteye giriş için ilk adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu yapıldı.

188 sınav merkezinde uygulanan ve ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nde yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci ter döktü.

135 dakika süren sınavda Türkçe testinde 40, sosyal bilimlerde 20 , matematik testinde 40, fizikten, kimyadan ve biyolojiden  de 20 soru soruldu.

5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692 bin 978 kişi görev aldı. Sınava geç kalan öğrenciler sınav binasına alınmadı.

Sınavın 2'inci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi "AYT", ve 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi "YDT" yarın yapılacak.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #yk #TYT
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