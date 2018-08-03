Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarı oranı düştü. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 7.5’i matematikten sıfır net yaptı. Sosyal bilgiler ve Fen bilimlerinde de net ortalaması 10'u geçmedi. Uzmanlar, sistemin neden başarısız olduğunu Ulusal Kanal'a anlattı.

Matematik, Tükçe, Fenbilimleri, Sosyal Bilimler... 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı oranı düştü.



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınav sonuçları istitatistiklerini açıkladı. Öğrencilerin başarı oranlarındaki düşüş dikkat çekti.



ÖSYM'nin raporuna göre Temel Yeterlilik Testi'ne giren adayların yaklaşık yüzde 7.5’i matematikten sıfır net çıkardı. Yüzde 73’ü ise matematikten en çok 10 net çıkarabildi.



Öğrencilerin ortalama doğru cevap sayıları Türkçe’de 40 soruda 16, sosyal bilimlerde 20 soruda 6, temel matematikte 40 soruda 5.6, fen bilimlerinde 20 soruda 2.8. oldu.



Yine kendi alanlarında sınava giren adaylar matematik ve fen bilimlerinde de başarısız oldu.



Peki bu başarız tablononun nedeni ne? İstatistikleri Ulusal Kanal'a değerlendiren uzmanlar, çağın ihtiyacına uygun nesillerin yetişmesi gerektiğini söyledi.



Ankara 1 Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, nitelikli öğretmen ihtiyacına dikkat çekti, “devşirme öğretmen olmaz” dedi.



İnan, eğitim piyasalaştıkça başarısızlığın arttığını belirtti, çağdaş eğitimi işaret etti.



Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu liselerinin kontenjanlarını arttıracağını söyledi. İnan, açıklamanın gerçekçi olmadığını belirtti, çözüm önerisi sundu.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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