Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu yapıldı. 180 dakikalık sınavda 2 milyon 24 bin 596 adayın ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik ve Dil Testleri ile tamamlandı. İlk sınav Alan Yeterlilik Testi oldu. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü.



295 bin 601 kişinin görev yaptığı sınava 2 milyon 24 bin 596 aday girdi.



Alan Yeterlilik Testi "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru soruldu.



Adaylar bu testte "Sosyal bilimler-2" testinde 40, matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 40 soru yanıtladı.



Saat 15.30'da ise Yabancı Dil Testi sınavı başladı.



Geç kalanlan adaylar sınava alınmadı.



Siirt'te yanlış sınav yerine giden öğrenciyi polis sınava gireceği okula yetiştirdi. Benzer görüntüler Sakarya ve başka illerde de yaşandı.





ulusal.com.tr