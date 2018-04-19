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YKS sonuçları aynı tarihte açıklanacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, bugün ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. 

YKS sonuçları aynı tarihte açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün saat 13.30’da “sınav takvimi” için toplandı. Takvimde YKS sonuçlarının açıklanması tarihinde değişiklik yapılmadı. Buna göre sınav sonuçları daha önceden açıklandığı gibi 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 23-24 Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılması kararı, bugün ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. 

ÖSYM Yönetim Kurulu, YKS sınavının 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına ve buna göre ÖSYM 2018 Sınav Takvimi'nde değişiklik yapılmasına karar verdi. 

ÖSYM Başkanlığı, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen 31 Temmuz 2018'de ise değişiklik yapılmamasını kararlaştırdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #YKS #yükseköğretim kurulu #ölçme #seçme ve yerleştirme merkezi #ösym
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