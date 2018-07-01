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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı. 

YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak

Etiketler; #YKS #kitapçık
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