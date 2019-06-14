Yarın ve pazar günü 2 buçuk milyonu aşkın öğrenci üniversite sınavında ter dökecek. YKS Temel Yeterlilik Testi yarın saat 10.15’te düzenlenecek. Pazar günü 10.15’te Alan Yeterlilik Testi, 15.45’te ise Yabancı Dil Testi yapılacak.

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşıyor.



Üniversiteye giriş için ilk adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye 2 milyon 528 bin 110 aday katılacak. 5 milyon adet kitapçığın basıldığı sınavda 692 bin 978 kişi görev alacak.



2019 YKS, üç oturumdan oluşacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi "TYT", 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.



135 dakika sürecek sınavda Türkçe testinde 40, sosyal bilimler toplam 20 soru olacak. Adaylara temel matematik testinde 40, fizikten, kimyadan ve biyolojiden sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.



Alan Yeterlilik Testi "AYT", 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak.



Yabancı Dil Testi "YDT" ise 15.45'te uygulanacak. YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.



Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS öncesi sınava girecek adaylar için bir mesaj yayınladı. Adaylara başarılar diledi.



"Bilindiği üzere bizim getirdiğimiz sistemin en önemli özelliği yükseköğretime geçişte sözel ve sayısal okuryazarlığı ve muhakemeyi öncelemesidir. Bu konsept, Türkiye’nin bir kazanımıdır…



Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için özellikle bu üç hususa da özen göstermenizi tavsiye ederim.



Bütün bir hayatınızı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını lütfen unutmayın."





ulusal.com.tr