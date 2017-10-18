Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile görüştü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile görüştü.



YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede, Özer, göreve atanmasından dolayı Saraç'a teşekkürlerini iletti.



Özer, milyonlarca adayın sınavını gerçekleştiren, Türkiye'nin çok önemli bir kurumunun başkanlığına getirilme sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirtti.



Saraç ise Özer'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyarette, yeni açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) uygulanmasına yönelik tüm detaylar ele alındı. Ayrıca adayların sınav konforunun artırılmasına ilişkin konular görüşüldü.



Saraç, sınav güvenliğinde herhangi sorun yaratmayacak ve öğrencilerin lehine olabilecek iyileştirmelerin yapılması talebinde bulundu.