Saraç bünyelerinde açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakülte dekanlarıyla toplantı yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bünyelerinde açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakülte dekanlarıyla bir araya geldi.



Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bünyelerinde açıköğretim fakültesi bulunan üniversitelerin rektörleri ve ilgili fakülte dekanlarıyla YÖK'te toplantı yaptıklarını bildirdi.



Saraç, toplantıda açıköğretim sisteminin mevcut durumunun ve geleceğe yönelik düzenlemelerin görüşüldüğünü ifade etti.



Paylaşıma göre toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çelik katıldı.