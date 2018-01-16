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YÖK Başkanı Saraç'tan, Elvan'a teşekkür

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamındaki 5 üniversiteye proje esaslı kaynak aktarımı sağlanmasından dolayı Kalkınma Bakanı Elvan'a teşekkür etti

YÖK Başkanı Saraç'tan, Elvan'a teşekkür

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a, "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamındaki 5 üniversiteye proje esaslı kaynak aktarımı sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yeni YÖK olarak, başlatmış olduğumuz Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programımız kapsamında belirlenmiş 5 üniversitemize (Ahi Evran, Bingöl, Düzce, Mehmet Akif Ersoy ve Uşak) bölge ihtiyaçları ile ilişkili alanlarına yönelik olmak üzere ek kadrolar vermiştik. Kalkınma Bakanlığımız da aynı kapsamda bu alanlara yönelik olarak proje esaslı kaynak aktarımı sağlamıştır. Sayın Bakanımıza ve süreçle ilgili personeline teşekkür eder, üniversitelerimize başarılar dileriz."
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kalkınma bakanı lütfi elvan #yekta saraç #YÖK
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