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YÖK Kastamonu'da “Denklik Çalıştayı“ düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ev sahipliğinde "Denklik Çalıştayı" düzenlenecek.

YÖK Kastamonu'da “Denklik Çalıştayı“ düzenleyecek

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 3. denklik çalıştayını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çalıştaya ev sahipliği yapmasından dolayı Rektör Aydın'a teşekkür eden Açıkgöz, "Yurt dışından alınan diplomaların Türkiye'deki benzer alanlardaki diplomalara denkliği, eşdeğerliği konusunda inceleme yapan ve buna ilişkin kararlar oluşturulmasına hazırlık anlamında öneriler geliştiren ve sonra yürütme kurulu kararıyla bu önerileri karara dönüştürülmesinde önemli bir birim." dedi.

Yardımcı doçentlikle ilgili çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Açıkgöz, " Yardımcı doçentlik kadrosu 1980'den sonra ihtisas edilmiş bir kadro. Bu kadroya atanan insanlar kendilerini doçent yardımcısı olarak algılamış olabilirler. Halbuki tamamen bağımsız bir öğretim üyesi kadrosudur. Yani yardımcı doçentlik, doçentlikten bağımsız bir kadrodur. Şu anda nihayetlenmiş bir durum söz konusu değil. Yükseköğretim Kurulu bazı öneriler geliştirdi. Bunları ilgili makamlara sundu." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda 77 personelin katılımıyla yarın başlayacak çalıştay iki gün sürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yükseköğretim kurulu #kastamonu üniversitesi #Denkli Çalıştayı
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