Yükseköğretim Kurulu, OHAL kararnamesiyle güvencesiz statüye geçirilen asistanların yeniden güvenceli pozisyona geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre YÖK, asistanını güvenceli kadroya geçirmeyen rektörlerle teşvik görüşmelerine devam ediyor. Konu Meclis'in de gündeminde

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'ndaki 13 bin asistanın bir kısmı OHAL'den önceki güvenceli statülerine geri döndürüldü. Bazıları ise hala güvencesiz pozisyonda.



Ulusal Kanal'ın üst düzey Yükseköğretim Kurulu yetkilisinden edindiği bilgilere göre, asistanların güvenceli kadroya geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.



Hala mağduriyeti devam eden asistanlar için YÖK, kadroya geçişler konusunda takdir yetkisi verdiği rektörlerle teşvik görüşmeleri sürdürüyor.



YÖK ile rektörler arasında süren görüşmelerde güvenlik soruşturmalarından temiz çıkan asistanların geri çevrilmemeleri isteniyor.



ÖYP'lilerin sorunu Meclis'in de gündeminde. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, takdir yetkisi verilen rektörlerin bazılarının asistanları güvenceli kadroya alırken ağır şartlar istediğini söyledi.



Bir açıklama da MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptı. Akçay, mağduriyetlerin hızla giderilmesini istedi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

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