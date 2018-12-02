Yükseköğretim Kurulu'ndan kritik bir karar geldi. Buna göre Meslek Yüksek Okulları için yapılacak öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES şartı aranmayacak.

Meslek Yüksek Okulları'nda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarla ilgili, YÖK bir karar verdi.



Bu karara göre yapılacak atamalarda ALES şartı aranmayacak.



ALES'ten muaf tutulan bölüm ve programlar 21 uzmanlık alanı ile sıırlı tutuldu. Ancak atanacak öğretim görevlilerinin, ilgili alanda en az iki yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri gerekiyor.



YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar ise;



ALES'TEN MUAF ALANLAR

"Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi"