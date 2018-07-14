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YÖK'ten flaş açıklama! O sınav iptal edildi

YÖK resmi internet sitesinden 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı"nın iptal edildiğini duyurdu

YÖK'ten flaş açıklama! O sınav iptal edildi

Açıklama YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten dolayı yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle iptal edildiği ifade edildi.

YÖK'ten yapılan resmi açıklama şöyle:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.



ulusal.com.tr

Etiketler; #YÖK #sınav #iptal
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