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YÖK'ten tıp birincilerine mecburi hizmet kolaylığı teklifi

YÖK Sağlık Bakanlığına, tıp fakültelerini birincilikle bitirenlerin mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları için teklif sunuldu.

YÖK'ten tıp birincilerine mecburi hizmet kolaylığı teklifi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık Bakanlığına, tıp fakültelerini birincilikle bitirenlerin mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları için teklif sunuldu.

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından tıp doktorlarının mecburi hizmet yükümlülükleriyle ilgili iyileştirme yapılması için Sağlık Bakanlığına teklif sunulduğu belirtildi.

Mecburi hizmetlerini kendi tercih ettikleri yerde yapmaları öngörülüyor

Açıklamada, YÖK'ün teklifinde, tıp fakültelerini ilk sırada bitirenlerin mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmalarının öngörüldüğü bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan ile görüşerek teklifi ilettiği aktarılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Demircan'ın konuya olumlu yaklaşarak başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi." ifadelerine yer verildi. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #YÖK #sağlık bakanlığı
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