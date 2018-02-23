YÖK tarafından yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin ele alınması amacıyla çalıştay yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin ele alınması amacıyla "Türk Soylulara ve Yabancılara Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında, yabancılara ve Türk soylu vatandaşlara verilen Türkçe ve Türk Kültürü öğretiminin etraflıca ele alınması amacıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olan öğretim üyeleri sunum yaptı.



Sunumların ardından "Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ve Türk Kültürünü Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Lisansüstü Eğitim Programlarının Kapsamı ve Yürütülmesiyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ve "Üniversitelerde Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı toplantılar gerçekleştirildi.



Çalıştayın sonunda, yabancılar için Türkçe ve Türk kültürü öğretimi yüksek lisans programlarına öğrenci kabul koşulları, programlardaki mevcut derslerin adları ve içerikleri, önerilen yeni derslerle ilgili tanımlar, Türkçe öğretimi programlarında kazanım alanları, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik açılabilecek yüksek lisans programlarında yer alması öngörülen dersler ve içerikleri, Türkçe öğretimi, uygulama ve araştırma merkezlerinin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaştıkları sorunlara ilişkin önerilerde bulunuldu.

Çalıştaya, "Yabancılara Türkçe Öğretimi", "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", "Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi" adları altında yüksek lisans programı bulunan üniversitelerden öğretim üyeleri, üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) görev yapan öğretim elemanları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden yetkililer katıldı.