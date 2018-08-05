YÖK tarafından üniversitelere gönderilen genelgeye göre, ihraç teklifi verilen kişiye, gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilecek, savunma hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmaların yapıldığı belirtildi.



Bu kapsamda Kurulun, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlediği bildirilen açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği şöyle;

“Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosyanın Rektörlüğünüzce görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle hazırlanması; Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususların gözetilmesi;

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümlerin esas alınması; Çıkarma teklifinin hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi;



Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi, savunma hakkının tam ve eksiksiz olarak kullandırılması; Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyon tarafından kabul görmemesi halinde bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasında istinat edilen delillerin zikredilmesine özen gösterilmesi; Çıkarma teklifine esas komisyon raporunun mutlaka Üniversite Yönetim Kurulunda bgörüşülerek karara bağlanması; Rektörün ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin teklife esas olmak üzere "açıkça"belirtilmesi; Teklife esas dosyanın bir dizi pusulasına bağlanarak Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.”