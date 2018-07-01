Üniversiteye geçişte 2 milyondan fazla aday ve aileleri sınav heyecanı yaşadı.
Üniversiye te girişte bu yıl ilk kez uygulanan Yüksek öğretim Kurumları Sınavı tamamlandı. Şimdi öğrencilerin gözü 31 Temmuz’da açıklanması beklenen sınav sonuçlarında.
30 haziran'da Temel Yeterlilik Testi’ne giren adaylar, son olarak Alan Yeterlilik Testi’ne girdiler. 180 dakika süren sınavda adaylara her bölümde 40’ar soru olmak üzere toplam 160 soru soruldu.
Öğleden sonra ise 3’üncü oturum olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi yapıldı. Sınav 120 dakika sürdü.
Öğrenciler sınavda ter dökerken velilerde bahçede beklediler ve dualarıyla eşlik ettiler.
Adayların gözü şimdi 31 Temmuz’da ilan edilmesi beklenen sınav sonuçlarında…
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
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