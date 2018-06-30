YGS ve LGS'sinin kaldırılmasının ardından üniversiteye giriş için bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı tamamlandı.
2 Milyon 381 bin 784 öğrencinin başvurduğu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu tamamlandı. Öğrenciler ilk oturumda temel yeterlilik testin de ter döktüler.
135 dakika süren ilk oturumda öğrenciler 120 soruyu 2 saat 15 dakikada cevapladı. Buna göre adaylara Türkçe ve Temel Matematik'te 40'ar, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri'nde ise 20'şer soru yöneltildi.
10.15’te başlayan sınavda 15 dakika kuralı uygulandı ve kapılar saat 10.00’da kapandı.
Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın ilk oturum tamamlanmasının ardından şimdi gözler Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi’nde. Sınav ilk oturumda olduğu gibi 10.15’te başlayacak ve 3 saat sürecek. Öğrenciler ise saat 10.00’dan sonra sınav merkezine alınmayacak. Yabancı dil testi ise 15.45’te başlayacak ve 2 saat sürecek.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
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