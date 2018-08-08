Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınav tarihi açıklandı. 8-17 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınacak sınav 22 Eylül'de tek oturumda yapılacak.

Beşinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı tarihi belli oldu. Sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



Sınav başvuru tarihi 8-17 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını "http://yokdil.yok.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.



Yüksek Öğretim Kurumu'nun düzenlediği sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



Tek oturumda yapılacak sınav saat 14.00'te başlayacak.



Sınav İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



ulusal.com.tr