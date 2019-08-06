Yükseköğretim Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı, sonuçlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresinden ulaşabilir.

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin heyecanla beklediği üniversite sonuçları açıklandı.



Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresinden bakabilecek.



Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



YÖK tarafından belirlenen üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler.





ulusal.com.tr