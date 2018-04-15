Yumurta satışında yeni dönem yarın itibariyle başlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Yetiştirme metodu kodu"nu yumurta kabuğuna damgalanmasını zorunlu hale getirdi. Yumurta kabuğunda işletme ve kümes numarası da yer alacak. Uygulama sayesinde tüketiciler, aldıkları yumurtanın nasıl üretildiği hakkında bilgi sahibi olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde değişiklik yaptı. Yumurtalara damgalama şartı getirildi.



Yumurtalarda kod uygulaması başlıyor. Buna göre 16 Nisan itibariyle yumurtalara yetiştirme metodu damgalanacak. Üzerinde kod bulunmayan yumurta ise satılmayacak.



Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne yazılacak. Yapmanız gereken ise ilk haneye dikkat etmek.



Uygulama sayesinde tüketiciler yedikleri yumurtaya ilişkin bilgi sahibi olacak.



Buna göre yumurta kabuklarının üzerinde



”YETİŞTİRME KODLARI”

Organik yetiştiricilik için 0

Açık dolaşıma yetiştiricilik için 1

Kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2

Kafesli yetiştiricilik için 3 rakamları yer alacak.



Uygulama kapsamında Bakanlık yetkilileri hem işletmelerde hem de marketlerde denetimler yapacak. Yumurtaların kodlarına ve işletmelerdeki yetiştirme koşullarına bakılarak, kod numarasıyla uyum aranacak.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA : UĞUR MARANGOZ

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