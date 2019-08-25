Üniversitede adaylarının dikkatine. Üniversite kayıtlarının ardından, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurular yarın sona erecek.

Yurt başvurusu için son gün yarın.



Yeni dönemde Türkiye genelinde yurtlardan 244 bin 743 öğrenci faydalanabilecek. Toplamda ise KYK yurtlarından 671 bin 508 öğrenci yararlanabiliyor.



Yeni dönem için yapılan zamlara ise öğrencilerin tepkisi var. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar ise 340 liraya yükseldi.



2019-2020 öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59’a kadar yapılabilecek.





ulusal.com.tr