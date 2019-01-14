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Yurttaşer: Trans yağlar bir an önce yasaklanmalı

Trans yağların zararlarını önceki haberlerimizde gündeme getirdik. Bu haberimizde de trans yağ yerine alternatif ürün var mı onu araştırdık. Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yurttaşer konuyla ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Yurttaşer, "Trans yağdan önce nasıl doğal besleniyorsak yine o doğallığa dönmeliyiz." dedi.

Yurttaşer: Trans yağlar bir an önce yasaklanmalı
Görüyoruz ya da görmeden yiyoruz ama sonucunda yiyoruz. Dünya sağlık örgütünün hedefi 2013'e kadar trans yağı 0'a indirmek...

Günlerdir tehlike saçan trans yağların zararlarını anlattık. Sonucunda zeytin yağı gibi alternatif yağlar bulduk. Ama onlarda ürtimi ucuz olan trans yağa oranla oldukça pahalı...

Zeytin yağı pahalı dedik nedeni Manisa zeytin üreticilerinden dinleyelim...

Yıllar önce yapılmış severek dinlediğimiz zeytin yağlı yiyemem türküsünün zeytin ağaçlarını kesmeye yönelik yapıldığını düşündünğüz mü?

Amerika trans yağı 2019'da trans yağ oranını yüzde 0'a indirecek.Umarız türkiye'de de trans yağ bir an önce yasaklanır.


HABER: DİLEK DOĞAN
ulusal.com.tr
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