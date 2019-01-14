Görüyoruz ya da görmeden yiyoruz ama sonucunda yiyoruz. Dünya sağlık örgütünün hedefi 2013'e kadar trans yağı 0'a indirmek...
Günlerdir tehlike saçan trans yağların zararlarını anlattık. Sonucunda zeytin yağı gibi alternatif yağlar bulduk. Ama onlarda ürtimi ucuz olan trans yağa oranla oldukça pahalı...
Zeytin yağı pahalı dedik nedeni Manisa zeytin üreticilerinden dinleyelim...
Yıllar önce yapılmış severek dinlediğimiz zeytin yağlı yiyemem türküsünün zeytin ağaçlarını kesmeye yönelik yapıldığını düşündünğüz mü?
Amerika trans yağı 2019'da trans yağ oranını yüzde 0'a indirecek.Umarız türkiye'de de trans yağ bir an önce yasaklanır.
HABER: DİLEK DOĞAN
ulusal.com.tr
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