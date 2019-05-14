Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak “Sağlık ürünlerini internetten almayın” uyarısında bulundu. İlaçların çoğunluğunun kur değişimi sırasında piyasadan çekildiğini hatırlatan Çolak "Yerli ve millî ilaç" çağrısı yaptı

Eczacılar, bilimsel eczacılığın kuruluşunun 180’inci yılını kutladı, önemli uyarılar yaptı.



Eczacı odaları, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nde Türk Eczacıları Birliği öncülüğünde Ankara’da bir araya geldi. 2019 yılı 14 Mayıs’ın teması “Anne ve Bebek Dostu Eczane” olarak belirlendi.



14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle yapılan ortak açıklamayı Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak okudu.



Çolak, eczanelerde bulunan ürünlerin internet üzerinden satılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekti.



Eczacılık fakültelerinin plansız bir biçimde açıldığını ifade eden Çolak, “Endişelerimiz günden güne artıyor” diye konuştu.



Erdoğan Çolak, yerli ve milli ilaç vurgusu yaptı.



Öte yandan 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla Vatan Partisi’nden de bir açıklama geldi.



2018 yılı içerisinde ‘Yerli ve Milli İlaç Politikası Uygulansın’ kampanyası yürüten Vatan Partisi Merkez Eczacı Bürosu, ‘Milli ilaç politikası uygulanmalı’ mesajı yayımladı.



HABER: TANSEV KARA

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