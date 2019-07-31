Zayıflamak için bilmediğiniz "hapı yutmayın!"

Sırada film gibi bir sahte ürün operasyonu var. Dünyada ve Türkiye'de çeşitli bitkisel hap ve ilaçlar büyük talep görüyor. Ancak kaçak ve sahte ürün imalatçıları insan hayatını hiçe sayıyor. Zayıflamak isteyenler başta olmak üzere, insanların ölümlerine neden oluyor. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan kaçakçılık operasyonu, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyonda, 7 tır dolusu kaçak ürün yakalandı. Ele geçirilen zayıflama çayları ürünlerinin içinden hayvan yemi ve sağlığa zararlı yasak maddeler çıktı.

İstanbul merkezli 5 ilde, filmlere konu olabilecek bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 7 tır dolusu kaçak malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen zayıflama çayı ve cinsel ürünlerin, hayvan yemi ve sağlığa zararlı yasak maddeler içerdiği tespit edildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç hammaddesi ithal eden bir şirketi incelemeye aldı.Ekipler, şirketin eczanelerde, internet sitelerinde ve sosyal medyada pazarlanan ürünlerini satın alarak, İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na analiz ettirdi. Çıkan sonuç şaşırtıcıydı. Firmanın eczanelerde ve kendi sitesinde sattığı ürünlerde soruna yoktu. Ama çeşitli internet siteleri ve sosyal medya ağları üzerinden sattığı ürünlerde ise yasaklanmış maddeye rastlandı.Analizlerde, bilinçsiz kullanıldığında kalp ve damar sisteminde tahribata yol açan ölümcül Sibutramin, doz aşımında görme bozukluğuna sebep olan ve ölüm riski taşıyan Sildenafil, kan şekerini dengeleme yarayan ancak zayıflama amacıyla kullanıldığında ölümcül sonuçları olan Metformin, ağrı kesici ve ateş düşürücü olan ancak yüksek dozda kullanıldığında narkotik etkisi olan Parasetamol ile, takıntı (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastalığında tedavi için kullanılan Fluoksetin kullanıldığı tespit edildi.Şüphelilerin "teff tohumu" olarak adlandırdığı malzemenin ise çeşitli hayvan yemlerinin karışımı olduğu belirlendi.Tespitler üzerine ekipler harekete geçti. 24 Temmuz'da İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da ilaç fabrikası, iş yeri, depo ve evlerin yer aldığı 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Tüm işyerleri mühürlendi. Şirketin üst düzey yöneticisi de dahil 14 kişi gözaltına alındı.Üstelik şüphelilerin, piyasada kendi ürünlerinin taklitleri yapıldığı için mağduruz diye basına demeç verdikleri ortaya çıktı. Ünlü kişileri zayıflama vaadiyle kandırıp sosyal medyada ürün tanıtımı yaptırdıkları belirlendi.14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.