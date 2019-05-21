Millî Eğitim Bakanlığından açıklama geldi ancak yeni eğitim sistemindeki tartışmalar bitmedi. Konuyla ilgili Eğitim-İş'ten önemli açıklamalar geldi. Eğitim sisteminin çöktüğünü savunan Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak "Tamamen dershane sistemine gidildiğini" vurguladı.

Eğitim sisteminde değişikliğe gidiliyor. Zorunlu ders sayıları azaltılıyor, seçmeli dersler arttılıyor.



Zorunlu seçmeli ders tartışmasına matematik dersi de dahil oldu. Matematik dersinin 12'inci sınıflarda zorunlu olup olmayacağı kafalarda soru işareti yarattı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hiçbir öğrencinin Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değil, bu kadar net." ifadelerini kullandı.



Bakanlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda matematiğin ortak ders grubunda ve zorunlu olduğunu açıkladı. 12'inci sınıfla ilgili ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Açıklamada, "Disiplinler arası kariyer ders grupları arasından seçilebilecek" denildi.



Yeni sisteminin çelişkili olduğunu söyleyen Eğitim-İş İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak,"Açıklanan sistemde eğitimi bitirdiklerinin itirafı var" dedi.



Çakmak, alt yapıyı düzeltmeden yeni sisteme geçilemeyeceğini ve sistemin verimli olmayacağını ifade etti.





HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr