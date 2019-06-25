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Zekeriya Çakmak: Tercihlerde yüzdelik dilimin önemli

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Liseye Geçiş Sınavı'na giren bir milyonu aşkın öğrenci puanına göre tercihini yapacak. Uzmanlar, tercih yapılırken yüzdelik dilimin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Zekeriya Çakmak: Tercihlerde yüzdelik dilimin önemli

Bir milyon öğrencinin günlerdir beklediği ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.

Liseye Geçiş Sınavı tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler dahilinde nitelikli okullara ayrılan, 139 bin 660 kontenjan için tercih yapılabilecek.

Bu yıl E-Okul üzerinden,1-12 Temmuz tarih aralığında yapılacak olan LGS tercih dönemi için sonuçlar, 22 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak.

Öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmesi gereken unsurları analatan Eğitim Uzmanı Zekeriya Çakmak, yüzdelik dilimin önemli olduğunu vurguladı.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar ve özel öğretim kurumlarına öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler, LGS tercihinde bulunamayacak.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Liseye Geçiş Sınavı
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