Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesinden bir ekip, zencefil ve ıspanağın görüntü kalitesini yükselttiğini tespit etti. Bu görüntü kalitesi, biyomediktal cihazların kullanımında işe yarıyor.

Pamukkale Üniversitesinde bilimsel araştırma yapan bir ekip ıspanak ve zencefil üzerinde çalıştı. Ispanak ve zencefilin Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi çekiminde görüntü kalitesini artırdığını tespit etti.



Pamukkale Üniversitesinden Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berkay Önal ve Emre Yüce, safra ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan MRCP'de işlem yaparken görüntü kalitesinin düşük olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine çalışma başlattılar.



Ispanak ve zencefil üzerinde çalışarak bunu tablete dönüştüren ekip, bu sayede safra ve pankreas kanalına yönelik görüntülemelerin daha kaliteli olmasını sağlayacak.



Pamukkale Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman MRCP için ananas suyunun çok yaygın kullanılmasına rağmen Türkiye'de bu meyvenin üretimi olmadığından daha yerli ürünlere yöneldiklerini söyledi.



Doç. Dr. Ahmet Koluman, MRCP çekiminden önce zencefil ve ıspanaktan oluşan doğal maddeyi hap şeklinde alacak olan hastalarda görüntü kalitesinin belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekti.



ulusal.com.tr