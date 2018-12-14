Ziraat Mühendisleri Odası’ndan ilaçlı meyve uyarısı geldi. Oda Başkanı Özden Güngör, ilaçlanan ürünlerin çok kısa sürede toplandığını belirtti. Denetimlerin yetersizliğine dikkat çeken Güngör, “Hallerde mutlaka laboratuvarlar kurulmalı” diye konuştu.

Ziraat mühendislerinden önemli bir uyarı geldi.Ticaret Bakanlığı, 2018 yılında 460 ton limon, 17 ton çilek ve 30 ton kayısının Avrupa’ya ihraç edilecekken gümrükten geri döndüğünü açıkladı.Son olarak geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ihraç edilen tonlarca portakal, greyfurt, mandalina ve limon geri gönderildi.Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, ürünlerin ağırlıklı olarak ilaç kalıntısı nedeniyle geri gönderildiğini açıkladı.Ürünlerin yüzde 92’sinin iç piyasada satıldığına dikkat çeken Güngör, ilaçlı meyve uyarısı yaptı.İlaçlanan ürünlerin çok kısa sürede toplandığını belirten Güngör, Tarım Bakanlığı’dan ürünlerin üzerinde denetimlerini arttırmasını istedi.Ulusal kanal’a konuşan Özden Güngör, “Hallerde mutlaka laboratuvarlar kurulmalı “ diye konuştu.