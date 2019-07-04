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Ziya Selçuk: Gençlerimizin gücünü göklere taşıyacağız

Savunma sanayiinin üretiminde görev alacak teknisyenler artık Mesleki Liselerde yetişecek. Eğitimde ve savunma sanayiinde yapılacak yeni atılımı Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Liselerde yetiştirilecek olan teknisyenler ihtiyaca göre belirlenecek.

Ziya Selçuk: Gençlerimizin gücünü göklere taşıyacağız

Savunma bir ülkenin kırmızı çizgilerinden yani olmazsa olmazlarından biri. Özellikle de hava gücü.

Olağanüstü dönemlerde devreye giren savunma sanayiinin gücünü etileyen en önemli nokta yerli üretim.

Türk Hava Kuvvetleri'ni atağa geçirecek adımlar için Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Savunma sanayiinin temelleri meslek liselerinde atılacak.

Taarruz helikopteri ve muharip uçakları artık Türk teknisyenler tarafından üretilebilecek. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Savunma sanayii açısından büyük atılım niteliği taışıyan sistem ihtiyaçlara göre düzenlenecek. Ayrıca, sektörel işbirlikleri yapılarak gençlere büyük fırsat sağlanacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ziya Selçuk #milli eğitim bakanlığı
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