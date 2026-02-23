10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Tekin tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının beklediği atama sürecine dair net bilgiler paylaştı. Bakan Tekin, hazırlık eğitimini tamamlayan adaylar arasından 10 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini belirtti. Akademideki eğitimlerini bitiren adayların ne zaman atanacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM PAKETİ MASADA

Bakan Tekin, öğretmenlerin mali haklarının iyileştirilmesine yönelik de bir çalışma yürüttüklerini bildirdi. Ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulara da değinen Tekin, konunun ilgili bakanlıkla koordineli şekilde ilerlediğini belirterek, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci bulunmasından kaynaklanan fiziki sorunları çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda ilgili okulların kontenjan yapısı baştan aşağı yenileniyor.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte, pansiyonu bulunan kurumlarda kontenjanlar konaklamalı ve konaklamasız olarak ikiye ayrılacak. Bakanlığın uygulayacağı bu yeni sistem, doğrudan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecine de yansıyacak.