118. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 118. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları erişime açıldı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
118. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2026
Yayınlanma:

118. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

118. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda, 2025 yılının son haftalarında gerçekleştirilen sınavın sonuçları adayların erişimine sunuldu.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
ÖGG sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi. Adaylar, EGM’nin sonuç sorgulama ekranına girerek sınav bilgilerine ulaşabiliyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç sorgulama ekranında adaylardan şu bilgiler isteniyor:

T.C. kimlik numarası
Sınav adı
Güvenlik kodu

Bu bilgilerin girilmesinin ardından adaylar; toplam puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyor.

118. DÖNEM ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Silahlı sınav türüne katılan adayların başarılı sayılabilmesi için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplam puanının en az 50 olması gerekiyor. Bu puan ile adayın daha önce aldığı silahsız temel eğitim puanının ortalamasının ise asgari 60olması şartı aranıyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikasına sahip olup silah farkı eğitimi alan adaylar için de aynı değerlendirme kriterleri uygulanıyor. Gerekli başarı puanına ulaşılamaması halinde sınav sonucu silahsız olarak değerlendiriliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VAR MI?

Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci ve takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi kılavuz doğrultusunda yürütülüyor. Adayların itiraz işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Mardin Mazıdağı’nda kayıp iki çocuk gölette ölü bulunduMardin Mazıdağı’nda kayıp iki çocuk gölette ölü bulunduYurt
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındıDevlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındıResmi Gazete
ögg Sınav Sonuçları
Günün Manşetleri
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Eğitimde rota değişti, kayıtların %43'ü o okullara yapıldı
Vali Gül'den 'tekli eğitim' ve 'deprem güvenliği' açıklaması
Aksaray Ortaköy Çevre Yolu açılıyor!
Çağla Boz ve Melis Sabah dahil 5 gözaltı
Trafikteki araç sayısı 33 milyonu aştı!
Çok Okunanlar
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı Atama ve görevden alma kararları yayımlandı
Mardin Mazıdağı’nda kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu Mardin Mazıdağı’nda kayıp iki çocuk gölette ölü bulundu
118. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 118. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti programı açıklandı