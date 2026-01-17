118. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2026

118. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

118. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda, 2025 yılının son haftalarında gerçekleştirilen sınavın sonuçları adayların erişimine sunuldu.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

ÖGG sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden ilan edildi. Adaylar, EGM’nin sonuç sorgulama ekranına girerek sınav bilgilerine ulaşabiliyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç sorgulama ekranında adaylardan şu bilgiler isteniyor:

T.C. kimlik numarası

Sınav adı

Güvenlik kodu

Bu bilgilerin girilmesinin ardından adaylar; toplam puanlarını, doğru ve yanlış cevap sayılarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyor.

118. DÖNEM ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Silahlı sınav türüne katılan adayların başarılı sayılabilmesi için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplam puanının en az 50 olması gerekiyor. Bu puan ile adayın daha önce aldığı silahsız temel eğitim puanının ortalamasının ise asgari 60olması şartı aranıyor.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikasına sahip olup silah farkı eğitimi alan adaylar için de aynı değerlendirme kriterleri uygulanıyor. Gerekli başarı puanına ulaşılamaması halinde sınav sonucu silahsız olarak değerlendiriliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VAR MI?

Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci ve takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi kılavuz doğrultusunda yürütülüyor. Adayların itiraz işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.